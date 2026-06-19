Ogni animale ha diritto a una casa, a cure e all’affetto di una famiglia. È da questa convinzione che prende il via la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Sassari – settore Ambiente e Verde pubblico, con l'obiettivo di contrastare il randagismo, prevenire l'abbandono e diffondere una maggiore cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali. Avviata nei giorni scorsi con le prime affissioni, proseguirà fino alla fine dell’estate e sarà diffusa su tutto il territorio comunale, con manifesti e materiali informativi pensati per raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Inoltre i contenuti saranno veicolati nei canali social del Comune per arrivare anche oltre i confini del territorio, per quanto tra i più vasti d’Italia.

«Dietro ogni cane o gatto che vive per strada non c'è libertà, ma spesso una storia di abbandono, solitudine e sofferenza. Per questo la campagna lancia un messaggio forte e diretto: «Nessuno nasce randagio. L'abbandono è un tradimento» spiega l’assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano, Pierluigi Salis. Un invito a riflettere sulle conseguenze di un gesto che spezza un legame di fiducia e lascia gli animali ad affrontare da soli difficoltà e pericoli. L'abbandono non è soltanto un atto irresponsabile: è una ferita che colpisce l'intera comunità. In tutti i contenuti sono presenti foto particolarmente tenere e suggestive. Vicino, un Qr code che rinvia alla pagina del sito del Comune dove ci sono tutte le informazioni utili per chi vuole adottare un cane e un indirizzo mail a cui rivolgersi.

La campagna richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della sterilizzazione: una scelta consapevole che contribuisce a prevenire cucciolate indesiderate e a ridurre il numero di animali destinati a vivere senza una famiglia. Allo stesso tempo, è promosso il valore dell'adozione: un gesto concreto che può cambiare la vita di un animale e regalare nuove emozioni a chi decide di accoglierlo. La campagna dedica spazio anche a un altro tema importante: il rispetto degli spazi pubblici. Essere proprietari responsabili significa infatti prendersi cura non solo del proprio animale, ma anche della città. E su questo si concentrerà parte della campagna di comunicazione, con richiami semplici ma efficaci all'uso dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni e dell'acqua per la pulizia degli spazi pubblici: uno è un obbligo la cui violazione prevede sanzioni, l’altro è un gesto piccolo ma importante, sintomo di attenzione che contribuisce a rendere Sassari più pulita, decorosa e vivibile per tutti.

«Costruire una comunità più attenta e rispettosa passa dalle scelte quotidiane di ciascuno. Sterilizzare, adottare, non abbandonare e rispettare gli spazi comuni sono azioni che fanno la differenza e che aiutano a costruire una città più consapevole, solidale e vicina agli animali» conclude l’assessore Salis.

(Unioneonline/v.f.)

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