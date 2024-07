Il Festival delle Bellezze ritorna a Sassari e chiude la prima parte del suo calendario con la manifestazione nata come costola per celebrare l'evento più importante della città: la Faradda. Mercoledì alle 20.30 il chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem ospita la VII edizione della rassegna corale "Voci per i Candelieri”.

Si esibiranno la Corale Studentesca Città di Sassari e l’Insieme Vocale Nova Euphonia del maestro Vincenzo Cossu, il Coro di voci bianche Spirito Gioioso di Sassari diretto dal maestro Luisa Abis, il soprano Claudia Spiga, che sarà accompagnata dalla pianista Juliette Aridon, e il Coro di Uri diretto dal maestro Marco Lambroni.

Previsti gli interventi dell’Amministrazione Comunale di Sassari e del padre guardiano Salvatore Sanna per i Frati minori Conventuali di Santa Maria. "Voci per i Candelieri" è sostenuto dalla Fersaco e patrocinato dal Comune.

