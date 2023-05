Il risultato finale è stato di 5-5. Sommando i gol viene 10, che è il voto meritato dall'iniziativa organizzata al "Vanni Sanna" di Sassari per sostenere la ricerca e le cure a favore della piccola Grace, bimba sassarese presente a bordo campo accompagnata dal babbo e dalla mamma.

Per assistere all'amichevole tra la Nazionale Vip e Sport le Vecchie Glorie della Torres sono accorsi allo stadio grandi e bambini, associazioni (cooperativa San Giovanni Damiano, Asd Centro Storico Sassari, Tennis Sassari e altre ancora), oltre ai ragazzi del Settore Giovanile della Torres.

Distribuiti premi e targhe fra cui quella alle sorelle Michela e Antonella, figlie di Vanni Sanna. La maglia della Brigata Sassari andrà in dono al Gaslini di Genova. Gli applausi della gente e le parole dei protagonisti sono state carezze per la piccola Grace. I fondi raccolti saranno destinati in parte alla famiglia di Grace e in parte all'Ospedale Gaslini e all'Associazione Eu-brain di Genova.

Il match è finito 5-5 con reti di Trudu, Insardà (2), Fiori, Porcu, Petrone (2), Panetto, Scalvini, Frau.

Le formazioni

Nazionale Vip e Sport: i calciatori Evaristo Beccalossi, Luciano De Paola, Marco Gori, Ivano Bonetti e Mathias Bonetti, il giornalista Vittorio Introcaso, El Diablo del ciclismo Claudio Chiappucci, l’attrice Annalisa Insardà, l’attore ed ex giocatore di football americano Max Bertolani, l’attore Pietro delle Piane, Stefano Baresi, il tecnico ex Nuorese Mario Petrone, il comico sassarese Gigi Graziano, il nutrizionista Luca Di Tolla, Salvatore Pani (Brigata Sassari), Lorenzo Scalvini e il presidente della Torres Sassari Stefano Udassi. Mister Dario Bonetti.

Vecchie Glorie Torres: Sergio Pinna, Roberto Ennas, Walter Tolu, Pietro Garau, Franco Cariola, Antonio Podda, il vice allenatore rossoblù Alessandro Frau, Marco Sanna, Francolino Fiori, Mario Fadda, Tonio Trudu, Omar Rivolta, Gigi Lavecchia, Pierluigi Porcu, Sebastiano Pinna, Luca Panetto, Luca Rusani, Fabio Chessa, Filippo Zani e Joris Gasbarra. Mister Sergio Dossena.

