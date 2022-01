A Sassari ritorna l’allarme dei bocconi killer confezionati per cani e gatti. Pezzi di wurstel con all’interno ami da pesca da 4 millimetri disseminati nella zona di San Giuseppe, tra via Catalocchino e via Marsiglia e lungo via Napoli.

Un lavoro accurato con dettagli che non lasciano dubbi sulle intenzioni di chi ha preparato le esche poi distribuite ad arte fra i cassonetti e nei marciapiedi dove spesso gravitano gli animali.

L’episodio è reso ancora più grave dal fatto che le zone sono frequentate anche da bambini.

Ad accorgersi dei pericoli alcuni proprietari di cani che la sera sono soliti portare a passeggio i loro animali, questa volta attirati da strani pezzi di carne conditi da ami che rischiavano di ingerire. “Il fenomeno degli avvelenamenti interessa spesso questa città – racconta Alessandro, il proprietario di un pastore tedesco – un problema di sanità e incolumità pubblica, in quanto oltre a rappresentare un rischio per gli animali domestici e selvatici, costituisce un grave pericolo per l’uomo e per i bambini”.

