Due goffi apprendisti maghi che si cimentano con gli incantesimi ma rischiano di scatenare le incontrollabili forze della magia nera.

Il Teatro Astra di Sassri ospita domenica alle 18 uno spettacolo della Compagnia Teatro Verde di Roma: “Scuola di magia” di Andrea Calabretta per la regia di Emanuela La Torre.

Nella scuola di magia si impara a usare incantesimi, a costruire oggetti magici, a diventare invisibili e a creare filtri potentissimi. Ma bisogna essere prudenti, altrimenti si possono scatenare le forze della magia nera! Ed è proprio questo infatti che accade ai protagonisti della storia, due maghetti pasticcioni.

Il pubblico potrà assistere ad un’avventura incredibile, tra mostri buffi e grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti. Alla fine i nostri due eroi capiranno che nella vita ognuno ha suoi tempi per apprendere la magia (o altro) e che, come dice il saggio: “se non hai ancora scoperto il tuo talento non vuol dire che non ne hai nessuno”.

Scene, costumi e pupazzi sono di Santuzza Calì, musiche originali di Enrico Biciocchi, costumista assistente Paola Tosti, scenografo assistente Amedeo d’Amicis, assistente alla regia Valerio Bucci, ombre di Cinzia Franchi e direzione artistica di Veronica Olmi.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di “Famiglie a teatro” , rassegna organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro.

© Riproduzione riservata