Bloody Money 4 Money 4 Food presenta giovedì alle 18.30 nella Libreria Dessì di Sassari C(HA)OSCIENCE (S). Si tratta di un esperimento artistico e sociale in solidarietà e supporto al popolo palestinese che resterà esposto sino a sabato.

Il progetto si basa sulla realizzazione di un DVD, totalmente autoprodotto e in tiratura limitata di 300 copie, che contiene 26 brevi video originali di altrettanti artisti, realizzati appositamente per tale progetto. Ogni DVD avrà una copertina unica realizzata anch’essa appositamente per il progetto da 26 artisti, alcuni dei quali hanno partecipato anche con la realizzazione del video.

Il “format” espositivo è lo stesso delle precedenti edizioni di Bloody Money 4 Money 4 Food (come ad esempio “Cartoline da Gaza per Gaza”) e permetterà l’acquisizione del DVD attraverso la sostituzione con una o più banconote. Saranno queste banconote a costituire la cifra che il donatore intenderà destinare all’Associazione Sardegna Palestina e a Pali Hope ETS. Collaborano all’iniziativa: Associazione Ponti non muri, Associazione Amicizia Sardegna Palestina, PaliHope ETS, Gruppo Emergency Sassari, Giovani Palestinesi Sardegna, Assemblea studentesca per la Palestina Sassari.

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