Una domenica da favola quella in programma domani, domenica 15 dicembre, a Porto Torres. Il centro storico accoglierà l’evento “A Naddari tutti impari”, tra musica, giochi e intrattenimento per bambine e bambini. Dalle 16 la piazza Umberto I sarà ‘invasa’ dai simpatici elfi di Babbo Natale, pronti ad accogliere i più piccoli.

Le bambine e i bambini, infatti, potranno realizzare un disegno e imbucare la letterina per Babbo Natale nella scatola magica. Inoltre il vecchio dalla barba bianca, in persona arriverà per estrarre i disegni più creativi e premiare i piccoli partecipanti. Il pomeriggio si concluderà con le lanterne dei desideri.

Sarà possibile anche visitare la casa di Babbo Natale a cura dell’associazione Ludolandia allestita presso la sala del Museo del Porto. L’evento “A Naddari tutti impari” è organizzato dall’associazione Gruppo Folk Intragnas PortoTorres, con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

© Riproduzione riservata