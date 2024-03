Piazza Umberto I nel degrado, la principale della città di Porto Torres, ogni giorno attraversata da cittadini che si recano ai vari uffici pubblici, nelle strutture, nei servizi e nelle abitazioni che gravitano sulla piazza e su ampia parte del centro storico. In occasione delle piogge diventa più insidiosa specialmente per gli anziani e per chi ha difficoltà di deambulazione. «Chiedo all’assessore al Bilancio, Alessandro Carta, di attivarsi per trovare nuove risorse necessarie per la messa in sicurezza di quello che dovrebbe essere il salotto della città, invece rappresenta un pericolo costante per i passanti».

Il capogruppo del Partito sardo d’Azione, Bastianino Spanu chiede un intervento urgente per sistemare la piazza «dove una signora anziana nei giorni scorsi ha rischiato di farsi davvero male, a causa della pavimentazione scivolosa dovuta alle piogge di questi giorni». La segnalazione del consigliere Psd’Az è stata fatta in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale in cui invita l’esponente della giunta Mulas a reperire le risorse, «affinché alcuni tratti possano essere sistemati e messi in sicurezza con sistemi antiscivolo». La piazza del Comune è anche sede delle principali manifestazioni di intrattenimento culturali e turistiche organizzate durante l’anno e quindi costituisce un “biglietto da visita”.

«La piazza Umberto I è certamente da mettere in sicurezza, dato che a suo tempo è stata progettata in maniera non conforme agli attuali standard in merito e questo mette a rischio l’incolumità di chi la attraversa, in particolare quando si intensificano le precipitazioni», è la risposta del sindaco Massimo Mulas. «Prendiamo quindi atto delle segnalazioni - aggiunge- emerse anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale su questa criticità che vogliamo risolvere anche cercando di reperire sufficienti risorse finanziare. Ad esempio appositi finanziamenti regionali che consentano un intervento adeguato su un’area della città ormai datata e che merita una maggiore attenzione».

