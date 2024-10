Incontro nel Palazzo del Municipio tra il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e il governatore del Distretto Rotary 2080 Fabio Arcese, in visita in Sardegna in diversi centri dell’isola. Ad accompagnarlo il tesoriere distrettuale Vito De Pasquale, il presidente del Rotary Club Porto Torres Fernando Ruberti e Andrea Montella presidente del Rotary Club Sassari Nord. Da sempre impeganto nel sociale e a favorire iniziative di formazione per i giovani, il club ha voluto l’incontro col primo cittadino per avviare un rapporto caratterizzato dallo spirito di collaborazione e dall’intento, condiviso da Comune e Rotary, con l’obiettivo di operare per il bene del territorio e dei cittadini. Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne che credono in un mondo dove tutti i popoli possono promuovere insieme cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ciascun individuo. La visita è stata l'occasione per sottolineare l’impegno quotidiano del club turritano in attività di solidarietà, beneficienza e di crescita umana e culturale con uno sguardo attendo alle nuove generazioni. Per i più giovani del Rotaract, infatti, il club sponsorizza lo scambio tra studentesse e studenti di oltre 100 Paesi con l’obiettivo di svilupparsi come promotori di pace e di giustizia in tutto il mondo, valori che si riflettono su tutta la comunità di Porto Torres.

