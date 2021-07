La variante Delta getta ombre sull’incremento dei contagi a Porto Torres. In città si è registrato un aumento dei soggetti positivi, da due a sei casi, un balzo repentino anche delle persone in quarantena che hanno raggiunto quota dieci. Numeri comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell’Ats al sindaco Massimo Mulas che confermano un incremento contenuto grazie all’efficacia vaccinale con una popolazione adulta immunizzata del 60 per cento circa, e quasi il 75 per cento di persone raggiunte almeno da una prima dose.

“Questo ci insegna, se ce ne fosse ancora bisogno, che il virus è ancora presente – sostengono alcuni medici di base – e i comportamenti responsabili sono l’unica arma per tutelarci. Probabilmente in questo caso abbiamo una situazione tranquilla che si risolverà velocemente se, però, continuiamo a non abbassare la guardia”.

Nelle settimane scorse si è conclusa la prima tappa della campagna vaccinale, aperta nelle giornate del 17, 18 e 19 giugno al PalaMura, tre giorni di inoculazioni delle prime dosi, per un totale di circa 600 somministrazioni alle persone impossibilitate a muoversi, cittadini turritani dai 39 ai 79 anni che si sono recati nella struttura sportiva, allestita dall’amministrazione comunale con il supporto dei medici di base, del personale dell’Ats e delle associazioni di volontariato.

L’hub vaccinale dovrebbe riaprire le porte nelle prossime settimane per garantire la somministrazione del richiamo ai cittadini che hanno ricevuto la prima dose.

