Nello scalo marittimo di Porto Torres entra ufficialmente in funzione, a pieno regime, il primo dei nuovi check point di security previsti, per alcuni dei porti di competenza, dall’AdSP del Mare di Sardegna.

Si tratta di un fabbricato di circa 300 metri quadri, attrezzato per i controlli di sicurezza, ma anche per un breve ristoro in attesa dell’imbarco, composto da una piccola sala d’attesa dotata di servizi igienici e di un’area controlli, dove, oltre alle apparecchiature di servizio sono presenti anche due uffici del personale della sicurezza portuale.

L’edificio è stato realizzato interamente con pannelli in legno, facciate rivestite con doghe in zinco-titanio e predisposizione per l’impianto fotovoltaico.

L’opera, realizzata alla radice del molo di Ponente dalla società Icort Srl per un importo di circa 850mila euro, avrà, quindi, una duplice funzione: quella di ambiente organizzato per le operazioni di Security e la seconda, di non minore importanza, di struttura coperta con servizi minimi ai passeggeri all’interno di un’area operativa attualmente priva di una vera e propria stazione marittima.Altri servizi igienici per i passeggeri in attesa della partenza sono stati realizzati nei piazzali di imbarco del molo di Ponente 1, mentre per la banchina di Ponente 2, gli stessi saranno disponibili a fine mese.

«Con l’inizio a pieno regime delle attività nel checkpoint, il Molo di Ponente avrà finalmente uno spaziogradevole, funzionale e al riparo dalle intemperie per lo svolgimento ordinato dei controlli di security– spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Allo stesso tempo, sarà un punto per un breve ristoro per i passeggeri in partenza. L’edificio, moderno ed efficiente,sostituirà i prefabbricati finora utilizzati dal personale adibito alla sicurezza portuale,restituendo decoro al porto civico e, più in generale, ad uno scalo, quello di Porto Torres, che ha appena inaugurato una stagione turistica che comporterà un’intensa attività per il personale della sicurezza».

