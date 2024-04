Nel comune di Perfugas hanno preso servizio da oggi, venerdì 5 aprile, i due nuovi medici di medicina generale con incarico di titolarità. Si tratta del dottor Gian Quirico Piana e del dottor Fabio Finà, ai quali è stato conferito un incarico di titolarità di assistenza primaria nell’ambito del del Distretto di Sassari, comprendente i Comuni di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Sedini.

I due medici svolgeranno l’attività presso i locali di via Sandro Pertini, nel Comune di Perfugas, secondo determinati orari: Gian Quirico Piana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12; martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 18; mentre Fabio Finà il lunedì e venerdì, dalle ore 16 alle 18; martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle 12.

Per garantire la continuità assistenziale dei pazienti più fragili, il Distretto di Sassari garantirà provvisoriamente gli ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) dei comuni di Chiaramonti, via San Giovanni (tel. 079/569097), il lunedì, dalle ore 15 alle 20, di Laerru, via Grazia Deledda, il martedì, dalle ore 15 alle 20, di Martis, via San Giuseppe, il mercoledì, dalle ore 8 alle 13 e a Bulzi via Segni (dal 10 aprile), il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 15.30.

