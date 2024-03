300 allevatori a Su Padru-Ozieri per la presentazione degli stalloni. Un'iniziativa di successo, e grande richiamo che sabato scorso, nel Centro di riproduzione Equina, ha sigillato l'azione della nuova Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica.

Si tratta dell'avvio della campagna di fecondazione 2024 che si ripromette di confermare e aumentare i numeri originati dal centro di maggior levatura a livello nazionale: 679 fattrici fecondate con seme fresco, 63 col seme congelato e 51 con la monta naturale, per un totale di 793 fattrici che rappresentano il 65% del totale italiano.

Per il debutto della presentazione stalloni 2024 l'agenzia Asvi, che sta proseguendo, migliorandole, le funzioni e le competenze dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna, ha trovato 15 stalloni, all'esordio come riproduttori. Sei quelli scelti per la linea sportiva, tra cavalli belgi, anglo-arabi, tedeschi e francesi, rivolta al salto e alle altre discipline dell'equitazione. Nove i riproduttori per la linea corsa, tra cui i sardi De Tzaramonte (11 vittorie e un secondo posto su 12 corse), Diglielo Tu e Unico de Aighenta e il purosangue arabo Logudorese, altro prodotto sardo.

© Riproduzione riservata