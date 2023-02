L’amministrazione comunale di Padria prosegue le iniziative dedicate alla promozione della salute e del benessere della cittadinanza.

Venerdì 3 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, nell’ex convento francescano, in collaborazione con Sardegna For You, si terrà un terzo appuntamento riservato solo ai residenti nel paese del Villanova, dove sarà effettuato l’elettrocardiogramma, con refertazione di un cardiologo, gratuito grazie al contributo comunale.

Va avanti anche il servizio prelievi ematici dell’Unione dei Comuni del Villanova gestito da “Il Quadrifoglio” di Torralba. A Padria il servizio, per quanto riguarda il mese di febbraio, si terrà domani 2 febbraio e giovedì 16 febbraio.

«Le impegnative - si legge nell’avviso - dovranno essere riposte in busta chiusa (contenente il numero di telefono) nella cassettina posta fuori dall’ambulatorio del dottor Zanza entro le ore 16 della domenica antecendente l’esame».

