Domani, lunedì 5 agosto, nel centro polivalente di Oschiri è prevista l’assemblea pubblica con la partecipazione dei dirigenti della Asl Gallura, organizzata dal Comitato in collaborazione con il Comune. Un confronto per la tutela del diritto alla salute della comunità.

I dirigenti dell’Azienda sanitaria locale della Gallura hanno accolto la proposta avanzata dal Comitato Salute di Oschiri di illustrare direttamente alla comunità oschirese le soluzioni a cui stanno lavorando per arginare la pressante emergenza sanitaria in corso. In particolare l’obiettivo è rivendicare con forza il diritto fondamentale all’assistenza sanitaria di base. Per questo il Comitato si è mosso per creare una rete, unendosi ad altri gruppi che affrontano problematiche simili.

«Crediamo fermamente che collaborando possiamo far sentire più fortemente la nostra voce e ottenere soluzioni concrete in tempi brevi». Durante l’ultimo confronto lungo e aperto che ha visto l’intervento di tutte le parti presenti, i vertici dell’Azienda hanno esposto le difficoltà che finora hanno impedito di riattivare un servizio di medicina di base stabile per la comunità di Oschiri. Difficoltà alle quali il Comitato ha risposto descrivendo e sottolineando le caratteristiche dell’urgenza che la popolazione oschirese è costretta a gestire quotidianamente.

