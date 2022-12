Sarà un Natale all'insegna della pista di pattinaggio quello che sta per arrivare a Nulvi. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Cubaiu. L'installazione sarà posizionata dal 19 dicembre all'8 gennaio negli spazi di piazza Santa Tecla.

«Una pista per tutti, dove grandi e piccoli potranno divertirsi a pattinare e trascorrere delle serate in totale spensieratezza: la struttura sarà gestita in collaborazione con l'Associazione Pro Loco«, fanno sapere gli amministratori che hanno anche come obiettivo quello di organizzare i mercatini di Natale.

Sempre nel paese dell'Anglona, il comitato de Sos Messajos 2023, in collaborazione con la Pro loco, hanno promosso l'evento dal titolo "Aspettando il Natale". Dopo il pranzo, al costo di 10 euro, a base di ghisadu e polenta, in programma dalle 10 nella zona industriale - incubatore, dalle 16.30 ci sarà la consegna delle letterine a Babbo Natale.

