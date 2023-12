I cittadini di Nule, centro del Goceano, potranno contare sulla rete del gas. L'annuncio arriva dal sindaco Antonio Giuseppe Mellino.

«È stata cura dell'amministrazione salvaguardare chi in passato aveva fatto richiesta di allaccio e che invece ora per cause non imputabili alla stessa si ritrova a non essere utente di Medea - queste le sue parole - Non appena si entrerà a regime si stringerà un accordo con la società in questione per avvantaggiare coloro i quali avevano fatto richiesta di allaccio in passato».

«Vorrei ringraziare anzitutto la popolazione per la pazienza dimostrata in questi mesi dove l' intero paese è stato interessato da scavi, posa e ripristini - prosegue il primo cittadino -. A tutti gli attori di questo grande progetto, imprese e loro dipendenti, va il nostro grazie con l' auspicio che si tratti effettivamente di un servizio utile al paese di Nule. Grazie anche a chi, offrendo i propri servizi ha reso più piacevole la permanenza a Nule dei dipendenti delle imprese interessate e meno problematiche le immancabili riparazioni».

«Tutti i lavori che sono iniziati e che dovranno partire sono stati coordinati in funzione di questa grande opera in modo da ottimizzare al meglio i lavori senza intervenire più volte nelle stesse strade andando così a ridurre gli sprechi - conclude Mellino -. Quando si realizzano i progetti, purtroppo si va incontro a varie dinamiche ed a diverse incomprensioni, fa parte del gioco ma l'importante è sempre fare, il resto rimangono sempre e solo chiacchiere».

