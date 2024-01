Nughedu San Nicolò e Sedini si preparano per le tradizionali feste itineranti dedicate alla degustazione.

Nel centro del Monte Acuto, sabato 13 gennaio, si terrà "Dae Magasinu in Magasinu", evento promosso dalla Pro loco in sinergia con il comune e la Regione Sardegna. Dalle 18, nelle postazioni che saranno allestite per le vie del paese, sono previsti assaggi di prodotti tipici locali con musica dal vivo e intrattenimenti vari.

Nel paese dell'Anglona, invece, venerdì 5 gennaio spazio alla tredicesima edizione di "Feste in cantina", manifestazione organizzata dalla Pro loco con il contributo della Regione, del comune e dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas.

Il programma avrà inizio alle 19 con l'apertura degli stand e la visite alle mostre allestite dalla Pro loco. Alle 20, nel centro storico, è prevista la visita alle cantine storiche del paese scavate in parte nella viva roccia e accompagnata da degustazioni di vino e prodotti tipici locali.

La serata sarà allietata da canti e balli con la partecipazione del coro Logudoro di Usini.

