Proseguono sulla strada statale 131 Carlo Felice gli interventi dell'Anas per la riqualificazione del viadotto “Badde Olia”, in territorio di Muros.

Per consentire alcune fasi degli interventi, il transito sul viadotto sarà temporaneamente interdetto nella notte di domani unicamente in direzione nord, e venerdì 28 aprile in entrambe le direzioni. Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 22:00 alle 2:00 del giorno successivo.

Il traffico verrà deviato con indicazioni sul posto sulla strada statale 127 e sulla viabilità urbana di Sassari.

