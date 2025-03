I cittadini di Ittiri potranno contare su una nuova risorsa per migliorare le proprie competenze digitali. L’iniziativa si inserisce all’interno della Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale, e mira a rendere la popolazione più autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali, con particolare attenzione alla sicurezza online e alla fruizione consapevole dei servizi pubblici e privati. Un’opportunità educativa unica che si rivolge a giovani, adulti e anziani, e offre formazione personalizzata per accompagnare i cittadini nell'utilizzo delle principali tecnologie digitali, come lo Spid, la PEC, l'APP IO e molto altro.

Il Facilitatore Digitale sarà un punto di riferimento per coloro che desiderano imparare a navigare in sicurezza, risolvere problematiche legate all'accesso ai servizi online e acquisire le competenze necessarie per la cittadinanza attiva nel mondo digitale.

L’assessora alla Informatizzazione ed Innovazione Giovanna Bua sottolinea: «Il nostro obiettivo è rendere la popolazione informatizzata e digitalmente sicura, così da permettere l'accesso ai servizi pubblici e privati a tutti in modo il più semplice possibile. Il nuovo servizio di Facilitatore Digitale rappresenta un tassello fondamentale che si aggiunge alla nostra già preziosa perla, il Servizio Civile Digitale. Insieme, questi servizi offriranno ai cittadini un supporto ancora più completo e professionale, accelerando ulteriormente l'informatizzazione della nostra comunità».

Il servizio offerto dal Facilitatore Digitale prevede diverse modalità di intervento. I cittadini potranno usufruire di formazione personalizzata su prenotazione, corsi di gruppo in presenza e online, e attività di autoapprendimento tramite appositi portali formativi. Le sessioni si concentreranno sull’uso dei principali strumenti digitali, dal fascicolo sanitario elettronico ai servizi di mobilità, dalla gestione della posta elettronica alla partecipazione a piattaforme online, senza tralasciare l'importante tema della protezione dei dati personali e della verifica dell'autenticità delle informazioni.

