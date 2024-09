Una visita a Culuccia, bellezza unica della Sardegna, per sostenere la causa della Fondazione Aiuti Ricerca Malattie Rare. Nei giorni scorsi l’iniziativa ha visto diversi rappresentanti delle municipalità del territorio raggiungere il gioiello gallurese, da 300 ettari e gestito da Marco Boglione e Stella Lin, in un evento promosso dalla Armr su input dell’avvocata Anna Soro, sua responsabile per la Sardegna.

L’incontro ha potuto sensibilizzare sugli obiettivi della realtà nazionale che, dal 1993, grazie all’impegno dell’oncologo e farmacologo Silvio Garattini continua l’opera di ricerca sulle malattie rare il cui numero si attesta sulle settemila. La Fondazione sostiene anche i giovani laureati in discipline biomediche e affini, finanziando borse di studio e assegni di ricerca. E in questo senso si segnala l’ultimo bando, appena pubblicato sul sito www.armr.it e la cui scadenza è prevista per il 24 settembre.

«Ho apprezzato l’invito dell’avvocata Soro - afferma Federico Tolu, sindaco di Muros e vicepresidente dell’Unione dei comuni del Coros - a prender parte a questa giornata formativa. Aver potuto conoscere la realtà della tenuta naturalistica di Culuccia e aver apprezzato storia e obiettivi della Fondazione Armr Ets è servito da stimolo per approfondire tali realtà e far nascere positive e lungimiranti interlocuzioni». Sulla stessa linea anche Mario Latte, assessore del Comune di Nulvi, Vanna Bua, assessore del Comune di Ittiri, e Stefano Manai, consigliere delegato del Comune di Sassari. Quest’ultimo rimarca come l’amministrazione del capoluogo turritano e il suo sindaco Giuseppe Mascia sostengano «queste iniziative che coniugano il rispetto per il territorio con la solidarietà, due valori fondamentali per la nostra comunità». «Stella e io - aggiunge Boglione - siamo davvero contenti di aver potuto ospitare per la seconda volta la delegazione sassarese della Fondazione Armr. Lo consideriamo un privilegio che ci farebbe piacere potesse, col tempo, diventare una tradizione».

© Riproduzione riservata