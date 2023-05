Proseguono, nel Nord Sardegna, le feste dedicate al vino. Borutta, piccolo centro del Meilogu, proporrà l'evento "Binos in Beranu", organizzato dal comitato di San Pietro di Sorres 2023 e in programma sabato 20 maggio, a partire dalle 19. All'interno delle cantine, allestite nelle vie del paese, sarà possibile degustare i piatti e il vino locali accompagnati dai canti del coro di Florinas, del coro "Sa Cantoria de su Tuffudesu" di Osilo e della Dino Nurra Band. Nella tappa finale è prevista l'esibizione di Dj Barone.

Sempre nel Meilogu, a Pozzomaggiore sarà riproposto "Cantigos e Binos", giunto alla quarta edizione. Sabato 13 maggio, dalle 19 in poi degustazione di vini locali in via Edvige Carboni, via Scala, via Sant'Antonio, via Riu Mele e via Fontana. Ad allietare la serata i padroni di casa e organizzatori "Coro di Pozzomaggiore", il Coro Bonuighinu di Mara, il Gruppo Folk Nostra Signora de Su Saludu di Pozzomaggiore, il Gruppo folk San Giovanni Battista di Mara e l’organettista Antonello Salis.

