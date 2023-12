L'Asd Bonnanaro 2019, squadra di calcio di terza categoria, ha deciso di promuovere, attraverso la partecipazione al bando "Sport e Salute", in collaborazione con la Federazione Nazionale Tennistavolo e l’Amministrazione Comunale, il progetto “Tennistavolo per tutti e per tutte le età 2023”, con l'obiettivo di promuovere, diffondere e incrementare la pratica sportiva e favorire la socialità mediante uno sport praticabile da tutti. Non manca una finalità sociale in quanto il corso è rivolto anche ad over 65 e persone con diverse fragilità.

«Il progetto di avviamento al tennistavolo, già in corso di svolgimento nel Centro Sociale Comunale ed ora nella palestra delle scuole medie messa a disposizione dalla Direzione Didattica di Thiesi, - si legge in una nota - si avvale della importante collaborazione tecnico-organizzativa della Società Tennistavolo Sassari, la cui squadra di punta milita nel campionato nazionale A2 e, nello specifico, del qualificato apporto del presidente Cilloco e di Pierpaolo Mura, in veste di coordinatore tecnico».

Attualmente partecipano all'iniziativa 25 persone. Le attrezzature fornite da “Sport e Salute” , Fitet e Amministrazione Comunale hanno permesso di allestire tre aree di gioco idonee e frequentate per due volte alla settimana per circa 6 ore totali. Il corso di avviamento si concluderà il 20 dicembre.

