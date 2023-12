Più di cento, quasi 150 i coraggiosi che affronteranno la sfida del bagno di Capodanno nelle acque proibitive della spiaggia di Balai. Sul litorale di Porto Torres ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la 19esima edizione dell’evento che richiama persone da tutta la provincia di Sassari. Telefonino alla mano immortaleranno il momento del tuffo, il saluto al 2024 in un paesaggio suggestivo con una cornice speciale creata dalla presenza dei canoisti a supporto dei temerari, insieme per una goliardata che coinvolge bambini e anziani.

I partecipanti si ritroveranno in spiaggia alle 10 con costume, magliette e berretto di Babbo Natale. Alle 11.50 il tuffo. Poi musica, balli, animazione e il brindisi finale. Le più piccole Sofia e Alessandra, hanno 8 anni, il più anziano, Salvatore Delogu, uno dei veterani, ne compie fra qualche giorno 89 e da 19 anni, sole o pioggia, risponde sempre «Presente! Le temperature gelide mi tengono in salute».

Con lui anche l’ex muratore Piero Tanca, 85 anni. La festa è un momento di festa e solidarietà. «L’iniziativa ha anche uno scopo benefico con una raccolta di fondi a favore di Emergency», spiega Lello Cau, uno dei maggiori promotori dell’iniziativa. «Abbiamo creato un gemellaggio con i canottieri Bardolino sul Lago di Garda». Anche Romano Chessa tra gli organizzatori annuncia l’arrivo in spiaggia a bordo del kayak col gruppo di canoisti Azen che percorreranno il litorale dalla spiaggia dello Scoglio Lungo, per circa un miglio, fino alla baia di Balai.

