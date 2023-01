Quando si dice che il senso civico non sempre è scontato. Per alcuni, come il cittadino modello di Stintino, Andrea Vallebella, è un comportamento dovuto nel rispetto del decoro urbano. Pensionato ormai da qualche anno, si è sempre contraddistinto per la straordinaria e disinteressata dedizione e cura verso un tratto del territorio del piccolo borgo turistico.

Ha 87 anni e da sempre ha raccolto i piccoli rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, non scordando di innaffiare e curare le piante spontanee che vi crescono, mostrando non solo un alto senso civico ma un grande amore per il proprio territorio da lui sentito e trattato come casa propria.

Cura e decoro contraddistinguono il tratto di verde pubblico compreso tra il ponticello e le tre croci, dove il pensionato non manca mai di pulire. Ragioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a consegnare un riconoscimento di cittadinanza attiva ad Andrea Vallebella per il suo contributo alla comunità di Stintino. La premiazione alla presenza della sindaca Rita Vallebella è prevista domani pomeriggio in occasione della seduta del consiglio comunale.

