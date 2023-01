Più di 400 bambini delle scuole materna, primaria e secondaria hanno fatto richiesta al Comune di Alghero per imparare la lingua catalana tra i banchi. Un record di adesioni all’ultima iniziativa per la valorizzazione e la tutela della lingua promossa dall’ente locale.

C’era tempo fino al 30 gennaio per chiedere l'attivazione dell'insegnamento del catalano di Alghero durante le attività scolastiche curriculari e extracurriculari.

L'assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Consulta Civica delle Politiche Linguistiche, ha infatti realizzato il progetto "En Alguerés - per una scuola più ricca" e il risultato è stato più che soddisfacente. «Ora procureremo il materiale didattico bilingue - anticipa l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco – in modo da poter essere pronti, per l’anno scolastico 2023/24 sui vari temi di studio, senza sottrarre ore di insegnamento ai programmi ministeriali». C’è una delibera di giunta che indica quale modello linguistico utilizzare per l’algherese. Ci sono anche una grammatica algherese riconosciuta e 24 insegnanti certificati.

