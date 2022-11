In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, il Comune di Sassari ha organizzato e patrocinato una serie di iniziative che si inseriscono nel percorso “Non solo un giorno”, nato nel 2019.

Il programma del 25 novembre prevede due incontri. La mattina, alle 11, riunione a Palazzo Ducale del Consiglio comunale in seduta solenne con interventi degli ospiti che lavorano in prima linea contro la violenza di genere e al fianco delle vittime. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming e poi caricato sul sito www.comune.sassari.it.

Il pomeriggio, dalle 15.30, nella sala Langiu del Comando di via Carlo Felice, è in programma il convegno “Linguaggio, discriminazione e violenza”. L’organizzazione è firmata dalla cooperativa sociale Porta Aperta in qualità di ente gestore del servizio antiviolenza Progetto Aurora per il PLUS di Sassari con la collaborazione del Comune di Sassari, dell’Università e del Centro interdisciplinare di Ateneo A.R.G.IN.O. Prevista la partecipazione di insegnanti, alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso che hanno svolto un percorso laboratoriale con Progetto Aurora.

Proseguono anche le due campagne informative, già avviate nelle scorse settimane, con gli incontri della Polizia locale nelle scuole superiori – per parlare di codice rosso e revenge porn –, e la distribuzione di materiale informativo sul tema negli spazi offerti dal centro commerciale Porte di Sassari.

Il 25 novembre gli agenti saranno nella galleria del centro, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, con personale altamente qualificato pronto a cogliere anche il minimo accenno di richiesta d’aiuto. Sarà anche presentato il progetto "#Iononcondivido" che ha coinvolto studentesse e studenti dei licei e delle scuole superiori di Sassari.

Il 27 dalle 10 alle 11, il 28 dalle 15 alle 16 e il 30 dalle 17 alle 19, negli stessi spazi del centro commerciale sarà presente un’educatrice della cooperativa Porta Aperta, che gestisce il progetto Aurora. Negli stand informativi, fortemente voluti e coordinati dal Comune di Sassari, verranno fornite tutte le informazioni sul centro antiviolenza, che offre un supporto gratuito alle donne vittime di maltrattamenti e stalking. Gli appuntamenti proseguiranno nello stesso spazio anche a dicembre: l’1 (dalle 10 alle 13), il 5 (dalle 11 alle 13), il 7 (dalle 10 alle 13), il 12 (dalle 16 alle 18), il 19 (dalle 16 alle 18) e il 20 dicembre dalle 10 alle 12.

