Anche a Sassari e Cagliari si sono tenute manifestazioni in occasione del "Transgender Day of Remembrance" (TDoR), per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita a causa dell'odio di genere.

A Sassari la manifestazione, organizzata dal coordinamento "Brigada Transfemminista”, ha radunato in piazza Fiume una cinquantina di persone con bandiere arcobaleno, vessilli coi i 4 Mori e slogan che inneggiavano alla parità dei diritti. Sono stati letti i nomi di alcune delle vittime registrate in tutto il mondo.

"Tra le morti che stavolta dobbiamo contare urliamo forte il nome del ddl Zan – è stato aggiunto – che, nonostante sia stato scritto e costruito al ribasso con vergognosi compromessi, abbiamo difeso con i denti in questi ultimi due anni. La legge Zan avrebbe finalmente riconosciuto le nostre vite".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata