La somministrazione delle terze dosi procede a rilento nell’Isola. Per ora solo il 20% degli over 80 ha ricevuto il richiamo del vaccino anti Covid (contro il 30% della media italiana), ma le percentuali precipitano nelle altre fasce d’età: la copertura scende al 5% nei settantenni e al 4% nei sessantenni.

Anche nel resto del Paese i numeri non sono quelli sperati, e forse anche per questo motivo il ministro della Salute ha allargato la platea: dal primo dicembre potranno prenotare la dose di “booster” anche tutti gli over 40, a patto che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

Le prenotazioni

Nell’Isola gli hub vaccinali si stanno lentamente ripopolando. Al momento la terza dose è raccomandata per tutte le persone sopra i 60 anni, per gli ospiti delle Rsa, per il personale sanitario, per i pazienti fragili (maggiorenni) e gli immunodepressi.

Molti, prima di ricevere il “booster”, completano le analisi per conoscere il dosaggio degli anticorpi. «Ma si tratta di un esame inutile, non significativo: al momento non sappiamo qual è il livello minimo per garantire una copertura», spiega Gabriele Mereu, responsabile dell’area di epidemiologia e profilassi dell’Ats-Assl di Cagliari.

Per la somministrazione è necessaria la prenotazione sul portale di Poste italiane, attraverso il call center dedicato o negli sportelli automatici delle Poste. Non è invece obbligatorio prendere un appuntamento negli hub per chi è ancora in attesa della prima o della seconda dose. «L’obiettivo è raggiungere una copertura del 90% entro la fine dell’anno: un traguardo a portata di mano, soprattutto se dovessero arrivare nuove restrizioni, come il vaccino obbligatorio per ottenere il Green pass», dice Mereu.

Le strategie

Dall’inizio dell’emergenza in Sardegna sono state effettuale oltre 2,5 milioni di somministrazioni. Ha completato il ciclo vaccinale l’83,7% della platea dai 12 anni in su, il 2,5% aspetta la seconda dose, ma c’è uno “zoccolo duro” che non ha intenzione di immunizzarsi contro il Covid.

In Francia il presidente Macron ha annunciato che il Green pass sarà rilasciato agli over 65 solo dopo la terza dose. E anche in altre nazioni si pensa a una stretta. In Italia potrebbero arrivare novità già nelle prossime ore. Si fa strada anche l’ipotesi di concedere il certificato solo alle persone vaccinate: una mossa che potrebbe essere pianificata per raggiungere e superare la copertura del 90%.

