Oltre mille eventi in piazza a San Silvestro, per un Capodanno che in Sardegna si annuncia oltremodo affollato (QUI TUTTI GLI EVENTI). E, per promuovere al meglio i moltissimi concerti e le iniziative organizzate nei diversi Comuni dell’Isola, la Regione ha anche deciso di dare il proprio supporto alle amministrazioni investendo due milioni e mezzo di euro, con il cartellone dei concerti e degli appuntamenti che è anche sbarcato sui canali Rai con uno spot pubblicitario ad hoc. Una strategia, spiega l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu per trasformare l’ultimo dell’anno in Sardegna in un «asset della destagionalizzazione» del turismo.

Intanto, mentre cresce l’attesa, in molti paesi si registra il tutto esaurito. In particolare nel Nord dell’Isola: ad Alghero (dove il 31 si esibiranno i Negramaro), Sassari (Gianna Nannini) e Olbia (Pinguini Tattici Nucleari) i prezzi degli hotel, specie quelli più rinomati, sono in linea con quelli di Ferragosto.

