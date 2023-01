Pioggia e anche neve (in quota) non allentano – per il momento – la loro morsa sulla Sardegna.

Le previsioni Arpas per le prossime ore annunciano infatti cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel settore orientale e meridionale.

Previste anche nevicate a partire da 900 metri e le conseguenti, possibili gelate.

Le temperature, però, saranno in lieve aumento. I mari resteranno invece molto mossi.

Nella giornata di mercoledì il cielo resterà molto nuvoloso e sono previsti ancora rovesci e temporali, anche se moderati. Ancora neve, inoltre, oltre i 900 metri.

Sul fronte del freddo minime ancora in lieve o moderato aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Per quanto riguarda le giornate di giovedì e venerdì, spiega Arpas, «saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. I venti saranno deboli con componente settentrionale. I mari saranno generalmente molto mossi».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata