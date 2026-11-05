Maltempo sulla Sardegna: forti piogge nella zona orientale e venti intensi, ma nel weekend torna il sole. Un vortice di bassa pressione posizionato a ovest della Sardegna sta spingendo correnti di aria umida verso l'isola, aprendo una parentesi di instabilità che colpirà in modo particolare i settori orientali, mantenendo però le temperature su valori decisamente miti.

La giornata di oggi novembre è la più critica, con i rovesci più abbondanti che si concentreranno sulla fascia orientale dell'isola e accumuli importanti compresi tra i 100 e i 150 mm nell'arco delle ventiquattr'ore. Si farà sentire anche il vento da est con raffiche fino a 50 km/h, mentre i mari attorno all'isola si manterranno molto mossi ma con onde al di sotto dei due metri.

Nonostante il cielo coperto e i temporali le temperature si confermano piacevoli, con valori minimi tra i 13 e i 16 gradi e massime che toccheranno punte di 18-23 gradi. Tra venerdì e sabato la perturbazione si allontanerà gradualmente verso la penisola e già da domenica il tempo tornerà stabile su tutta l'isola con un clima pienamente in linea con la stagione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata