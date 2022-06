Ennesima giornata impegnativa per le squadre anti-incendio in Sardegna.

Sono sei i roghi divampati in altrettante località dell’Isola che hanno reso necessario, oltre all’intervento degli operatori via terra, anche il decollo dei mezzi aerei.

Elicotteri in azione a Simaxis, nella zona di Curruliu, dove un rogo ha percorso una superficie di circa 4 ettari di pascolo nudo.

Altro rogo con ben tre elicotteri in volo nel Comune di Bottidda, in località "Nuraghe Larattu", e poi a Pompu, a Riu laccus, con mezzi aerei in supporto degli uomini della Forestale dalle basi di Marganai e Farcana. In fumo, in questo caso, 2,5 ettari di pascolo cespugliato.

Operazioni di estinzione delle fiamme con squadre a terra ed elicotteri anche a Semestene, nella zona di "Sporolo", e nelle campagne di Burgos, e in quelle di Monastir.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata