Nuova allerta meteo in Sardegna per la giornata di oggi, venerdì 16 maggio. A partire dalle 14 e fino alle 21 di stasera è attivo l'avviso di codice giallo, per criticità ordinaria: rischio idrogeologico per temporali nel Sarrabus, nel Campidano e nel Nuorese.

A essere interessata dal maltempo è la parte orientale e meridionale dell'Isola. Sono escluse dall'avviso Gallura, Sassarese, Oristanese e Sulcis. L’avviso arriva dalla Protezione civile.

Il Comune di Cagliari fa sapere che «per il territorio municipale di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento, con uno specifico avviso la Protezione civile ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare durante il periodo di rischio temporali:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

Per domani, sabato 17 maggio, il centro meteo dell’Arpas annuncia «cielo poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, dalla mattina fino al pomeriggio nei settori meridionali e orientali. Temperature: minime stazionarie, massime in leggero aumento».

