«La medicina di base, in larga parte responsabile del disastro del sistema italiano, rifiuta per certi versi di adeguarsi ai tempi e si oppone alla possibilità di avere ulteriori "responsabilità"».

Parole di Paolo Siotto, primario di Radiologia del Brotzu, che ovviamente non sono piaciute per niente agli interessati.

Una critica pesante, fatta nell'ambito di un intervento nei giorni scorsi al convegno "Tomografia computerizzata, innovazione, qualità e pratica clinica", evento "Ecm" (Educazione continua in medicina), quindi rivolto ai camici bianchi in formazione, e per questo ancora più contestato.

«È un messaggio che provoca un danno di immagine a tutta la sanità, tanto più grave se si considera che è un'opinione personale espressa ai giovani colleghi», avverte Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg.

Il video con il dottor Siotto che parla ha girato su WhatsApp ed è arrivato a decine di persone. Un minuto e mezzo, poche frasi estrapolate dal discorso completo.

«Prendiamo atto di quanto sentito nel breve video, uno stralcio di un più ampio discorso», sottolinea il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Cagliari Emilio Montaldo. «L'Ordine valuterà quanto accaduto, attraverso le procedure previste dalle norme».

