Tre scenari possibili nella governance delle aziende sanitarie della Sardegna: la nomina di dodici nuovi direttori generali, la permanenza fino a scadenza dei commissari straordinari in carica, il ritorno dei dg silurati per effetto della riforma bocciata dalla Corte Costituzionale.

Sono ore e giorni in cui la politica è impegnata a capire quale sia la strada più giusta da scegliere. Ma una cosa è certa: la presidente della Regione vuole tenere la barra dritta e portare a compimento il suo progetto di dare un volto nuovo alle Asl. E così – insistono fonti del Campo largo – è molto probabile che la prossima seduta della Giunta sia quella giusta per designare i nomi dei nuovi manager. Le trattative per arrivare a un punto di caduta sulla rosa dei dodici sono difficili, in particolare quelle tra Alessandra Todde e il Pd che, a questo giro, non vuole certo restare indietro rispetto al partito della governatrice, il M5S.

I nomi

Oggi, al netto di tutte queste premesse che impongono prudenza, se la Giunta decidesse di andare avanti, è già possibile ipotizzare chi andrebbe a governare cosa.

Alla Asl 8, la più importante e vasta della Sardegna (70 Comuni per 540mila abitanti) oggi guidata dal commissario Aldo Atzori, potrebbe arrivare il toscano Joseph Polimeni, il cui nome sarebbe abbastanza gradito al Pd. Per la Asl di Sassari si fa invece il nome di Paolo Tauro: la sua area di rifermento è pentastellata. L’azienda universitaria di Sassari potrebbe entrare in quota Avs con Antonio Cossu o Paolo Zappalà. Per la Asl della Gallura uno dei papabili sarebbe Francesca Piras, oggi direttore generale delle Politiche sociali in assessorato alla Sanità. Per l’azienda sanitaria di Nuoro si parla di Angelo Maria Serusi (ancora una volta, il Pd approverebbe). I dem potrebbero ottenere altre quattro caselle: Oristano con Daniela Mulas, l’Ogliastra con Grazia Cattina, il Sulcis con Paolo Cannas. Atzori potrebbe traslocare dalla Asl di Cagliari (dove oggi è commissario straordinario) a quella del Medio Campidano. Per il Brotzu e l’AoU di Cagliari le indiscrezioni raccontano di due conferme. Maurizio Marcias nel primo caso, e Vincenzo Serra nel secondo.

