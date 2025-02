La Sardegna è una delle tredici regioni che supera la soglia della sufficienza secondo l’ultimo report del ministero della Salute sul monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) per l’anno 2023.

La sintesi è pubblicata nel sito del ministero proprio mentre in Consiglio regionale si esamina il disegno di legge che punta al commissariamento delle Asl e che - si legge nella relazione di maggioranza - «trova la sua motivazione di necessità e urgenza nella evidenza dell'attuale situazione estremamente critica presente nelle aziende del Servizio sanitario regionale, dove le aziende sanitarie appaiono incapaci di garantire i livelli essenziali di assistenza».

Oggi è in corso in Aula la discussione generale dell’articolo 1 sull’oggetto del provvedimento. Finora, quasi solo interventi di minoranza dove si mettono in evidenza i dati del ministero, anche in relazione alle dichiarazioni dell’assessore Bartolazzi che ha paragonato le condizioni della sistema sanitario sardo a quello del Sudan. Il testo dovrebbe essere approvato dal Consiglio entro la prossima settimana.

