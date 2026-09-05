La Lega propone di aumentare i militari dell’Esercito a presidio delle strade e delle stazioni italiane, e di portarli anche a Cagliari, uno dei capoluoghi ancora scoperti.

«La gente chiede più sicurezza, più controlli e una maggiore presenza dello Stato», dichiara il vicepremier e ministro dei Trasporti, «ecco perché la Lega è al lavoro per rafforzare l’operazione ‘Strade Sicure’».

Obiettivo del Carroccio è portare da 6.800 a 10mila i militari a presidio delle zone sensibili delle città italiane, arrivando anche a proteggere i 61 capoluoghi che oggi ne sono ancora sprovvisti. Tra questi, Salvini ne cita alcuni, tra questi anche il capoluogo sardo: «Alessandria, Pavia, Trento, Belluno, Pordenone, La Spezia, Ravenna, Arezzo, Pesaro, Terni, Latina, Pescara, Campobasso, Avellino, Lecce, Matera, Siracusa e Cagliari».

Per raggiungere l’obiettivo, spiega il vicepremier, «servirebbero risorse pari a poco più di 100 milioni di euro all’anno, l’equivalente degli utili realizzati da una grande banca in pochi giorni».

(Unioneonline)

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