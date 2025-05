Il primo via libera al recepimento del Salva casa è rimandato. La maggioranza lo ha deciso stasera durante un vertice convocato proprio per fare sintesi su un testo che, oltre a prevedere l'adeguamento del decreto del governo, punta al riordino della legislazione in materia. Un testo di circa trenta articoli che i consiglieri presenti al tavolo hanno potuto iniziare a visionare solo oggi.

«Stiamo portando delle integrazioni che derivano da un lavoro molto approfondito fatto dai portatori di interesse, i cambiamenti non sono strutturali ma si limitano a specificare alcuni aspetti. E il testo sarà più robusto per queste ragioni», ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Francesco Spanedda. Ad ogni modo, la maggioranza preferisce prendere tempo per un esame approfondito del testo, così da scongiurare il rischio di una nuova impugnazione.

Anche se, ha sottolineato l'assessore «non abbiamo inserito nulla che possa essere oggetto di conflitto con le indicazioni del Governo». Vero è che il ddl sardo non recepisce in toto il Salva casa. Resta fuori, ad esempio, la parte relativa all'abitabilità per gli appartamenti al di sotto dei 28 metri quadri. Domani, intanto, la commissione presieduta da Roberto Li Gioi, ascolterà l'ordine dei geologi.

