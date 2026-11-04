Proseguono le operazioni di contrasto alle partenze irregolari di migranti dalle coste algerine verso la sponda settentrionale del Mediterraneo. La Guardia costiera algerina ha intercettato, tra il 28 ottobre e il 3 novembre, 107 migranti irregolari che si trovavano a bordo di imbarcazioni di fabbricazione artigianale. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa algerino nel bilancio operativo settimanale, nello stesso periodo sono stati fermati complessivamente 296 migranti irregolari di diverse nazionalità su tutto il territorio nazionale. Il dicastero non ha fornito dettagli sulle nazionalità delle persone fermate.

Si tratta prevalentemente, secondo le rotte migratorie registrate nella regione, di cittadini provenienti dai Paesi del Sahel, che utilizzano l'Algeria come territorio di transito per raggiungere l'Europa meridionale. Le imbarcazioni dei migranti, conosciuti localmente come 'harraga', partono soprattutto dalle coste occidentali e centrali dell'Algeria in direzione della Spagna e delle isole Baleari. In misura minore, le partenze interessano anche le coste orientali dell'Algeria, con destinazione l'isola italiana della Sardegna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata