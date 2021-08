Non si ferma la battaglia contro il fuoco in Sardegna. Ieri le squadre anti-incendio sono intervenute per domare e circoscrivere ben 44 roghi, scoppiati in diverse zone dell’Isola, con i fronti più impegnativi in Ogliastra e nel Nuorese.

Ma non è finita. Sin dalle prime ore del mattino di oggi, uomini via terra e mezzi aerei stanno intervenendo per domare altri focolai che stanno minacciando campi e vegetazione.

Corpo forestale ed elicotteri sono entrati in azione a Morgongiori, a Borore e nel Comune di Escolca. Ma l’allarme resta rosso in tutto il territorio regionale, dove è stato diramato l’ennesimo allerta per “pericolo estremo” di innesco di nuovi e devastanti roghi.

