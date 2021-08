Un’altra giornata di grande lavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna.

Diciassette i roghi divampati in poche ore in altrettante località dell’Isola. In quattro Comuni si è anche reso necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Come a Castiadas, nella zona di Pranu Sito, dove sono entrati in azione gli uomini della stazione locale del Corpo forestale, coadiuvati da un elicottero decollato dalla base di Villasalto. Sul posto sono intervenute anche 2 squadre dell'Agenzia Forestas e i volontari dell’associazione Crov di Villasimius, con il fuoco che ha percorso circa 1,5 ettari di territorio.

Allarme incendio ed elicottero in volo anche a Iglesias, dove, grazie al tempestivo intervento del Corpo Forestale, il fuoco è stato circoscritto e ha percorso solo una superficie di circa mille ettari di bosco (sughera, leccio e macchia mediterranea).

Fiamme ed elicotteri in volo anche a Siapiccia (in fumo 1.500 metri quadri di stoppie) e a Serdiana, dove il fuoco ha intaccato e provocato danni a circa 15 ettari di aree agricole e macchia mediterranea.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata