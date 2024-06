La speculazione legata alle energie rinnovabili che aleggia sulla Sardegna preoccupa anche le nuove generazioni. È il caso di Gabriele Solinas, 14enne originario di Seneghe, che all’esame di licenzia media, sostenuto alla Scuola Vittorio Alfieri di Cagliari, ha deciso di presentare una tesina – scritta in limba –incentrata proprio sul tema delle pale eoliche che minacciano la Sardegna.

«Gabriele – spiega la sua insegnante di Tecnologia Rina Pinna – è sempre attento ai problemi della Sardegna ed è anche consapevole che la nostra lingua sia da salvaguardare e che dovrebbe essere studiata nelle scuole, non solo la lingua ma tutto ciò che riguarda la nostra terra».

«E anche io sono del parere – prosegue Pinna - che tutti nel mondo della scuola dovrebbero prestare più attenzione alla nostra lingua, cultura e storia, in modo tale che la nostra identità, cultura e le nostre tradizioni non si perdano».

Di seguito il testo integrale della tesina esposta da Gabriele Solinas:

«Sas palas eolicas suntis machinarios chi permittint dde produidi energia dae su entu. Sa Sardigna est unu logu inua su entu sulat meda casi totu s’annu, propriu po custu medas multinatzinales suntis ponende sas palas inoghe, ma s’energia non andat a nois in termines economicos ma benit bendia a pretziu maggioradu. custas palas eolicas artas fintzas prus dde 200 metros andant irrimediabilmente a cun s’ambiente sardu chi est una dde sas siendas prus mannas chi teneus e teoeus lassare a sas generatziones dde su tempus benidore. Prus dde 3000 palas e migliaias dde ettaros dde pennellos fotovoltaicos in sas pianuras e in sos montes dde sa sardigna ant a faede unu dannu a s’ecosistema sardu, chentza dde contare su dannu po sos benes archeologicos bistu chi sa Sardigna tenet sa prus arta densidade dde logos archeologicos dde totu su mundu. Multzionales dde totu su mundu si sunt betande in custu “business“ chi no at a portare benes in termines economicos a sos sardos e a sas impresas nostas, ma solu badanzos mannos po issos, a nois benit furadu sos terrinos e sa bellesa dde sos logo. Seo dde su parre chi cussa chi si narat “transizione energetica” est zusta e necessaria, ma custu tepet andare paris cun su rispetu dde sos logos e de sos populu».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata