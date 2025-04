Qualcosa si muove sul fronte delle verifiche che ruotano attorno ai progetti sulle rinnovabili. Dato giudiziario che rassicura il Comitato scientifico Insularità in Costituzione, che ha rilanciato la battaglia contro le speculazioni energetiche. È recente l'esposto presentato alle procure dell'Isola, per accertare eventuali responsabilità penali per danni gravi e irreversibili al territorio e al paesaggio.

Qualcosa emerge dalle recenti indagini, coordinate dalla Procura di Tempio su decine di lavoratori fantasma nel maxi impianto eolico alle pendici del Limbara. C'è un altro dato, scaturito dall’incontro a Palazzo Tirso a Cagliari aperto dall’intervento di Maria Antonietta Mongiu, che non induce all'ottimismo perché i danni prodotti dagli impianti già esistenti sono irreversibili.

Nel video le interviste a Gianvalerio Sanna, del Comitato scientifico Insularità in Costituzione, e al geologo Giovanni Barrocu.

