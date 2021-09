Per la terza settimana di fila la Sardegna evita la zona gialla e resta in fascia bianca grazie a una manciata di posti letto in area medica non occupati da pazienti Covid.

Secondo gli indicatori decisionali valutati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile – inseriti nel monitoraggio settimanale, - l’Isola raggiunge ma non supera il limite del 15% per l'area medica mentre le intensive restano sopra la soglia del 10% con il 13,2%.

Valori in salita, mentre l'incidenza è in calo con 117,4 casi per 100mila abitanti contro 148,5 della scorsa settimana e i 156,4 tra il 13 e il 19 agosto.

Inoltre la Sardegna – insieme a Toscana, Umbria e Valle d'Aosta - è tra le quattro regioni con classificazione complessiva di rischio "bassa".

Nel bollettino diramato ieri dall’Unità di crisi, si registrano 269 nuovi casi e un decesso. Le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 24 (+1), mentre i ricoverati in area medica sono 227 (1 in meno rispetto a ieri). Sono 6.835 i casi di isolamento domiciliare (201 in meno rispetto a ieri).

