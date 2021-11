Sono dieci le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Cagliari nell’ambito della maxi-operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica per smantellare l'organizzazione criminale nigeriana specializzata nel riciclaggio di denaro, nella tratta di esseri umani e nello sfruttamento della prostituzione.

Si tratta di cinque uomini e cinque donne, di età compresa fra i 30 e i 60 anni: nove sono finite in manette nell’Isola, una decima è stata catturata dalle Fiamme fuori regione. La metà è stata portata in carcere, per l’altra metà sono scattati i domiciliari.

I provvedimenti sono stati eseguiti a Cagliari, Olbia, Decimomannu, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Quartucciu.

Secondo quanto accertato dalle indagini, il “gruppo sardo” era al vertice dell'organizzazione e si occupava di utilizzare i nigeriani anche nelle alte regioni coinvolte nel blitz, che ha portato complessivamente all'arresto di 40 persone.

A dare il via all'inchiesta, la testimonianza di una donna nigeriana finita nella rete dei connazionali, che ha trovato il coraggio di denunciare le vessazioni cui era stata sottoposta.

Nell’ambito dell’inchiesta, i militari hanno anche individuato in provincia di Cagliari sei centri hawala, punti di incontro cui gli affiliati alla gang si affidavano per spedire all’estero il denaro ricavato dalle attività illecite.

