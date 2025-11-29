La Regione ha stanziato 4,3 milioni per la progettazione di quattro strade strategiche per la viabilità. Interventi definiti “prioritari” in seguito alle esigenze segnalate dagli enti locali: la viabilità d’accesso all’aeroporto di Elmas, il collegamento Santu Lussurgiu-Bonarcado, sulla provinciale 15, il collegamento Tempio-Olbia e l’itinerario Stintino-Santa Teresa Gallura sulla strada Porto Torres-Castelsardo.

Si tratta di «quattro arterie di straordinaria importanza», sottolinea l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, «sulle quali è necessario sviluppare l’attività progettuale per poter definire compiutamente la tipologia, le caratteristiche e i costi delle opere necessarie per il potenziamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza, per dare avvio alla realizzazione di alcuni tra gli itinerari strategici per la mobilità nell’Isola».

Le risorse arrivano dall’assestamento di bilancio 2025-2027, sono ripartite in 1,3 milioni sull’annualità 2025 e 3 milioni sull’annualità 2026.

Quanto al collegamento Porto Torres-Castelsardo, si parla dell’asse viario di riferimento per i comuni della fascia costiera settentrionale, attraverso il quale è possibile raggiungere Sassari e le principali porte di accesso nord all’Isola, rappresentate dall’aeroporto di Alghero e dal Porto di Porto Torres nonché dal Porto di Santa Teresa di Gallura. «Questo è uno dei tracciati più importanti per l’area vasta del Sassarese, perché rappresenta un’opportunità unica per il territorio, sia da un punto di vista della viabilità, che strategico per i flussi turistici», sottolinea l’assessore. «Nell’attuale litoranea, nel tratto compreso tra Porto Torres e Castelsardo, la coesistenza delle due differenti tipologie di traffico rappresenta una forte criticità, acuita dall’assenza di un’adeguata viabilità alternativa. Per questo diventa necessario, sia per la sicurezza che per gli aspetti più attinenti alla viabilità legata ai flussi turistici, progettare un nuovo itinerario che lasci al tratto costiero la possibilità di dare sfogo alla sua vocazione naturale, potendo ripensarlo con adeguamenti più congeniali ai flussi che vanno verso il litorale di Platamona». Il costo stimato per l’avvio della progettazione ammonta a 1,2 milioni di euro.

Stimata in un milione invece la progettazione per la viabilità di accesso all’aeroporto di Cagliari – Elmas. Numerose, spiega la Regione, le problematiche dell’attuale sistema viario, che saranno acuite dal nuovo polo commerciale che aprirà nell’area di svincolo che collega la 130 alla 391, che comporterà un aumento dei volumi di traffico. «Per questo – spiega Piu – abbiamo accolto la proposta della Città Metropolitana di Cagliari che ha evidenziato la necessità di sviluppare la progettazione di un nuovo sistema di accesso con adeguate implementazioni di sicurezza per l’accesso allo scalo».

Poi il collegamento Santu Lussurgiu-Bonarcado sulla provinciale 15. Tra i principali collegamenti con la città di Oristano, oggi quel tratto è molto tortuoso e inadeguato ai flussi veicolari in transito, con ripercussioni negative sui tempi di viaggio e sull’accessibilità al capoluogo, oltre che sulle condizioni di sicurezza della strada. La Provincia di Oristano ha chiesto un potenziamento della strada, costo stimato per la progettazione 500mila euro.

Infine l’itinerario Tempio-Olbia, realizzato dalle provinciali 38 e 136. La Provinciia Gallura Nord Est Sardegna ha chiesto opere di adeguamento e messa in sicurezza: «Questo tratto – evidenzia Piu - rappresenta uno dei collegamenti strategici della viabilità del nord est della Sardegna, che connette i due principali centri della Gallura, e che è attualmente contraddistinto da un tracciato non adeguato sia in termini geometrici che funzionali alle esigenze dei flussi in transito, oltre che da condizioni di sicurezza insoddisfacenti, è dunque necessario anche in questo caso avviare una progettazione in modo da individuare le caratteristiche e i relativi costi». Per la progettazione di quest’opera il costo stimato è pari a 1,6 milioni.

L’intervento, sottolinea l’assessore, «rientra in un piano più generale di revisione e adeguamento dell’intera rete viaria dell’Isola».

