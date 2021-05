Voglia di mare in una caldissima domenica di metà maggio.

I bagnanti hanno sono arrivati dalla metà mattinata da Cagliari, hinterland e da altre parti dell'isola occupando le spiagge di Geremeas, Torre delle Stelle, Villasimius e Costa Rei. A metà pomeriggio erano tantissimi i vacanzieri a fare il bagno nelle splendide acque della costa sud orientale facendo sperare in una buona prossima stagione turistica.

Quasi un sogno tra spiagge splendide e acque limpidissime. In serata poi il ritorno a casa con la fila che come ogni estate si è ingrossata soprattutto all'incrocio fra la 554, la vecchia Orientale sarda e la provinciale per Villasimius, all'altezza di Terra Mala.

"Una bella gionata – ha detto Silvana Loi, cagliaritana – sono stata a Baccu Mandare. Davvero una giornata e un mare invitante". Giuseppe Lasio, quartese: "Mi sono fermato con la famiglia a Mari Pintau, la spiaggia con bandiera blu. L'ho trovata bella come sempre. Non resta che sperare in una estate come ai bei tempi, prima del Covid. C'è voglia di uscire di casa".

© Riproduzione riservata