Un’auto ribaltata e la guidatrice morta.

Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 7 sulla Statale 196, all’uscita di Villasor, a poca distanza dal primo bivio per Serramanna, di fronte allo stabilimento dell’acqua Federica.

A quanto si apprende, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata, la vittima è rimasta schiacciata e incastrata dalle lamiera, quando l’hanno estratta era già troppo tardi. È la terza croce in poche ore sulle strade della Sardegna, dopo le morti di due motociclisti: Daniele Fonnesu, 29 anni, ieri sera a Fluminimaggiore, e un 32enne questa mattina sulla 195.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dall’abitacolo, e i soccorritori del 118.

Enrico Fresu

++ Notizia in aggiornamento ++

© Riproduzione riservata