Potrebbe esserci stato un malore all'origine dell'incidente sul lavoro di stamattina, in una casa a Villasimius. Un sessantacinquenne di Settimo San Pietro, amministratore di un’azienda di famiglia specializzata in lavori di coibentazione, è rimasto gravemente ustionato al volto dalla fiamma ossidrica del cannello che stava utilizzando per ultimare lavori nella stessa abitazione.

L'uomo stava lavorando nel balcone assieme a un operaio della sua impresa, quando è stato investito da una fiammata che gli ha procurato le ustioni. Tutto potrebbe essere successo a causa di un malore, con la vittima che non è riuscita a controllare il cannello a gas.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri dello Spresal e della Compagnia di San Vito. Il ferito si trova ora ricoverato al centro per grandi ustionati di Sassari, dove è stato trasportato in codice rosso con un elicottero.

© Riproduzione riservata